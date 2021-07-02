臺北市政府記者會

台北市好心肝施打特權疫苗延燒，議員簡舒培1日爆料，秀出市府群組內討論好心肝董事長許金川的訊息，指副市長黃珊珊早知情。對此，黃珊珊今再度做出回應，「簡議員的指控叫做張飛打岳飛，故意掩蓋6/9時間，正是因為坦蕩蕩，若我有任何指示也不敢傳相關資訊，且這部分就是故意扭曲事實，如果簡議員拿得出來6/7之前的我有指示的證據，我願意退出政壇。」

黃珊珊說，「我有收到簡訊，朋友單純傳給他，是一個普通朋友，不是遊走在醫界政界，我根本沒處理，壓根沒把資訊傳給任何人，他們在6/7、6/8號取得疫苗，當時的狀況，沒有任何一個我在7號以前指示衛生局或相關人員的證據，是在6/9之後，我發現是他們可能性很大，就把朋友曾給我的簡訊貼在工作群組，也就是說6/7前沒把這資訊傳給任何人，壓根沒處理，沒交代任何人更沒有指示人，政風、檢調都在調查」。

黃珊珊說，簡議員的指控叫做張飛打岳飛，故意掩蓋6/9時間，事情已經發生，把之前簡訊傳出去，正是因為坦蕩蕩，才把簡訊傳到工作群組，若我有任何指示也不敢傳相關資訊，且這部分就是故意扭曲事實，把時間點故意錯置，如果簡議員拿得出來6/7以前我有指示的證據，我願意退出政壇。