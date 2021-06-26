昨（25）日晚間九時左右，高雄市螺絲工廠驚傳火警，一名盧姓消防員搶救過程不慎摔落2米高的廢油池，造成雙腳嚴重灼傷，緊急被送往急診。據悉，其四肢約有40%的燒傷，同時左大腿骨折，目前生命跡象穩定，不過燒燙傷的部分後續仍要持續觀察，如今盧姓消防員躺病床的照片曝光，不少網友看了都相當不捨，紛紛湧入分隊臉書替他加油打氣，直呼「大家都陪著你」，也希望其早日康復。

根據高雄警消指出，昨（25）日晚間九時左右，岡山一間大型螺絲工廠因工人焊接不慎，火花掉進廢棄油池中造成火警，一名盧姓消防員前往滅火時，不慎跌落廢油池，雖然他很快就被救起，第一時間被送往義大醫院，可油泥已灌入其消防裝備裡，雙手、雙腳40％的面積仍遭灼傷，隨後他還被轉往國軍左營醫院燒燙傷中心醫治，目前生命狀況穩定，但燒燙傷部分後續仍得持續觀察。

消息傳出，消防局表示會給予該盧姓消防員最好的照料與協助，同事和網友得知後也都十分關切，有人還因此落淚，盼勇消能早日挺過傷勢，順利康復出院。據悉，該盧姓打火英雄今年37歲，從特考班畢業後分發回高雄，已在岡山分隊服務有6年時間。