自從西區冠軍賽G2被貝弗利刻意用額頭撞斷鼻樑，太陽明星後衛戴文布克的投籃手感就大受影響，戴上面具保護鼻樑之後更加糟糕，讓他在G4下半場憤而拿掉面具照打，問他是否擔心鼻樑傷勢？他隨即嗆聲，「我隨時可以再接受手術！」

攤開戴文布克受傷之後的投籃數據，他在G2投16中5、命中率3成13，到了G3開始戴上面具，變成投21中5、命中率2成38，來到G4是投22中8、命中率3成64，跟他在本季例行賽高達4成84命中率相比，看來確實有很大差距。

「現在是西區冠軍賽，在通往總冠軍賽的過程當中，這種機會不會走了又來，所以我不會輕視這個問題(指他的手感)，」戴文布克表示，「我之前從來沒有戴過面具，我不會發揮不好就怪面具，但我24歲了，我從來沒有戴面具的感受。」

就算再怎麼嘴硬，戴文布克最後還是坦承，自己應該很大機率會在接下來的西區冠軍賽G5戴上面具，只是假如戴面具依舊影響他的正常發揮，他隨時可能在比賽過程當中把面具摘除，畢竟比起再次受傷，他更希望趕緊帶領太陽闖進總冠軍賽。