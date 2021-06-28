全球聞之色變的Delta變異株攻進台灣，在國境之南屏東造成群聚感染，一度嚇壞國人。結果屏東縣政府連日來擴大匡列、採檢1、2000人，全為陰性；今新增本土確診60例，其中58例在北北基桃4縣市，不禁令人質疑，「Delta病毒是不是被誇大了？」

從28日的新增個案來看，新北市、台北市、桃園市、基隆市加起來共58例，彰化縣、南投縣各1例，其他縣市+0。國人關注的屏東，以及鄰近的高雄、台南等，都沒有發現新增個案，屏東一口氣採檢約2000人，全部陰性。

網友歡欣鼓舞之餘，對Delta變異株是不是被誇大了，掀起諸多討論，「這隻病毒搞不好沒有想像中這麼可怕」、「不是說傳染力超強，怎麼會屏東無新增確診」、「病毒走到南台灣全被殲滅」、「屏東撐過去了嗎？天佑台灣」。

中央流行疫情指揮中心陳時中認為，疫情雖有整體往下趨勢，仍不可掉以輕心，隨時一個鬆懈，都可能造成疫情再起。他並提出本土確診數少，與周末篩檢量少有關。

有的網友憂患意識較高，直言許多人的篩檢結果尚未出爐，枋寮、枋山等地更不能等閒視之，「篩檢量不夠，再觀察幾天比較穩」、「別高興太早，根據以往經驗，周一數字都偏低」、「才一天而已，也太樂觀了吧」。