新冠肺炎疫情燒不停，楊鎮浯縣長關心社福機構住民健康，協調金門醫院優先完成疫苗接種，台南農電共生企業「烏山頭能源牧場 發電雞」今天也捐贈公雞精一批，替鄉親長輩們增強免疫力和抵抗力，讓老人家感受社會各界溫馨的關懷。

「烏山頭能源牧場-發電雞」企業代表林宏彥夫婦今早捐贈發電雞「公雞精」315包，由社會處長董燊偕同社福科王茲繐科長、大同之家主任董燕輝、松柏園長期照顧中心主任黃玉圓及福田家園主任陳長源等人代表接受。

位於台南的烏山頭能源牧場以「友善環境、永續循環」為企業經營理念，而「發電雞」則源自於能源牧場農電共生經濟「太陽能農棚」的設計，讓這座不一樣的牧場在種植作物和飼養雞隻的同時，也能夠利用太陽能電板進行零污染發電。同時也能兼顧果樹、畜牧、蔬菜、天然肥等經濟收益的運用。

董燊處長表示，在疫情持續發燒，病毒變異株來勢洶洶的此刻，來自社會各界的溫暖鼓舞第一線醫療團隊，也讓弱勢和社福團體感受到滿滿的關懷，期待在大家的團結抗疫下，早日結束疫情，恢復正常的生活。