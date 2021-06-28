經典日劇《東大特訓班》睽違16年推出續集《東大特訓班2》，原班人馬阿部寬、長澤雅美皆回歸，27日晚播出大結局，剛升格人妻的新垣結衣，婚後首度露面，與小池徹平、中尾明慶、紗榮子驚喜現身，還有去年離開傑尼斯的山下智久也「獻聲」，助陣收視率飆到20.4％，不但打破2005年首季結局的20.3％紀錄，更取代綾瀨遙主演《天國與地獄》，暫居本年度日劇收視冠軍寶座。

上周第9集就暗示會有「最強助手」登場，果然完結篇沒讓大家失望，第1季的學生都已出人頭地，小池徹平、中尾明慶、紗榮子3人合體出現在教室，新垣結衣以成熟的打扮優雅登場，與老同學長澤雅美牽起手，喚醒劇迷滿滿的回憶，2位當時都還相當青澀，如今雙雙成為一線女神，讓網友激動喊「世紀同框」，而山下智久則在尾聲以「唸簡訊」的方式參演，為該系列劃下完美句點，不只收視率創紀錄，劇名更衝上日本Google及推特全球趨勢榜第一。該劇全10集可在KKTV、friDay影音收看，緯來日本台也同步跟播中。