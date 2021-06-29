「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」於昨日正式上線，同步公告預約站點，今日上午9時至下午1時始開放登記預約，一早市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，差點掛點。

上午9時30分開始舉行市政會議直播前，很多網友就在市長盧秀燕粉絲專頁下留下，登記施打殘劑無法登錄，很多人擔心登記不到，紛在臉書留言。

市府表示，目前市府網站、防疫專區及「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」瞬間湧入龐大流量，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載。

新聞局長黃國瑋提醒民眾，從上午9時至下午一時皆可預約，只要在下午1時前完成線上申請即可，登記施打並非先搶先贏，沒有先來後到問題。

市府強調，殘劑登記施打是採「電腦隨機亂數排序」後公告順序，大家機率都一樣，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」即日起正式上線，同步公告可預約站點

台中市長盧秀燕表示，「台中市COVID-19疫苗殘劑施打資訊網」今日上午9時至下午1時始開放登記預約，祭出「三公原則」-施打公平、預約公開、名單公布，秉持這項原則。

研考會主委吳皇昇表示，雖然實際的殘劑量很少，但市府會盡最大努力給有需要的民眾一個最公平的平台，有意願的民眾即日起可至「台中市政府官網」及「台中市政府官方Line的防疫專區」來查詢點閱。

吳皇昇指出，今日上午9時至下午1時開放有意願的民眾登記預約，同日下午6時前將各站點預約名單以電腦亂數排序後公告於網站，並簡訊通知排序較前面有可能被安排施打的民眾留意。