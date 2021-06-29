根據NBA數據專家霍林格的報導指出，勇士打算在球季結束後用今年選秀首輪7號簽加上去年選秀榜眼懷斯曼當作交易籌碼來尋求提升陣容實力，當中最有可能的任選就是暴龍前鋒席亞卡。

身為去年榜眼，懷斯曼在菜鳥賽季的表現低於預期，因此被當作交易籌碼也不算意外。席亞卡在2019年10月和暴龍簽下為期4年總價值1.299億美元的頂及合約，接下去3個賽季他的年薪分別是3132萬美元、3364萬美元，以及3596萬美元。

如果勇士真的打算如此操作的話，球隊將面臨被課徵龐大豪華稅的壓力。畢竟勇士過去5年已有4次被課徵豪華稅，下賽季，勇士名單上有13名球員，總薪資高達1.67億美元，也就是需要繳納1億美元豪華稅，如果今夏他們再用千萬美元合約留下烏布雷，需要額外再繳納8000萬美元豪華稅。

本賽季常例行賽，席亞卡為暴龍隊出戰56場比賽，場均繳出21.4分、7.2籃板、4.5助攻、1.1抄截的數據。