男星Terry（江振愷）和歌手羅美玲結婚後育有2子，最近受到疫情影響，她的健身課程被迫暫停，通通改為線上，讓他還有一些穩定收入可以繳房貸，在疫情前敲定的演出行程全都延期，連羅美玲6、7月的音樂劇場次都暫停，也無奈透露雖然有申請紓困，但資格不符。

據《ETtoday星光雲》報導，申請紓困4.0的資格要以108年收入為依據，但他們是夫妻合併申報，加上家中有扶養者免稅額會比較高，扣除後不符合資格，而且Terry原定上半年要主持燈會、音樂節目，目前也已經暫停，然而申請藝文紓困要以108年收入判定，他也無法辦理。

由於Terry從事健身領域的部分可以申請體育署4萬紓困金，目前正在等待，現階段領到的只有因家中有國小以下孩童，1人可領1萬元，終於領到2萬元，雖然經濟問題讓他煩惱，但他也坦承這一個月以來，是和老婆有小孩以來在家待最久的一次，以前因為工作都睡不飽，但他5月中起都充分補眠，每天陪孩子玩。

對於教育孩子的部分，Terry坦承大兒子做什麼，1歲小兒子就會跟著做，兄弟倆很調皮，常在家蹦蹦跳跳、拿色筆畫牆，但最崩潰的還是有次小兒子直接把手伸進尿布抓大便抹桌子，嚇得夫妻倆趕快把孩子帶去洗澡，他透露對孩子是柔性勸導，提醒3次都不聽才會罰站懲罰，讓孩子記住別再犯。