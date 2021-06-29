穿著紅色小褲褲的八色鳥，在池上鄉產業道路上大膽走秀。（莊哲權攝）

穿著紅色小褲褲的八色鳥，在池上鄉產業道路上大膽走秀。（莊哲權攝）

在台灣屬於夏候鳥的「八色鳥」大都棲息在陰暗的樹林底層，不容易被發現，可能是三級防疫警戒以來，少了人類的干擾，台東「賞鳥男孩」許宸竟然在池上鄉產業道路上，遇見傳說中的紅內褲逛大街，好像在說：「終於沒人啦，我可以穿上紅內褲大膽走秀了」

在池上鄉產業道路上，傳來夏季限定的熟悉鳥鳴，沒錯，就是傳說中，穿著紅內褲的八色鳥，台東「賞鳥男孩」許宸說，這隻八色鳥，原來在樹冠層鳴叫，他靜靜地坐著，沒想到竟然飛到地上覓食，而且越跳越近，對他視若無睹，在馬路上大膽走秀，這段產業道路成了牠的舞台。

許宸表示，八色鳥每年4、5月來到台灣繁殖，完成傳宗接代以後，約8月開始南下度冬，因為習慣棲息在路陰暗的樹林底層，很難一睹廬山真面目，可能是三級防疫警戒1個多月，人類的足跡減少，野生動物的足跡反而增加，少了人為的干擾，算是把環境還給鳥兒一段時間。

「這是台灣夏天最美的顏色」，許宸指出，列為珍貴稀有保育類的八色鳥，有綠、藍、 黃色、栗褐、乳黃、紅、黑、白8種顏色，尤其翅膀有著超美的Tiffany藍，加上腹部延伸到尾下的1抹鮮紅色覆羽，被戲稱為迷人的紅色內褲，因為高顏值加上獨到的服裝品味，是攝鳥界的夢幻鳥種。

就讀大三的許宸，從小學三年級就開始賞鳥，閱鳥無數的他，因為疫情期間不能回學校，近日在YouTube開闢了「賞鳥男孩的鳥日子」，其中就有介紹八色鳥，歡迎大家點閱，宅在家裡也能增加鳥知識。