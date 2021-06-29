疫情衝擊民生與經濟，台南市政府為協助市民度過疫情難關，市長黃偉哲繼6月17日宣布加開1000個勞工紓困貸款名額後，今日再宣布加碼1000個勞工保單紓困貸款名額，7月1日起開放申請。黃偉哲表示，市民在這波新冠疫情中非常艱辛，進一步提出市府補貼第十年利息0.9％，申請人只須自付0.38％，創全國最低。

台南市政府財稅局表示，壽險公會提出保單貸款，市府將補助第一年的利息，針對5類對象：身心障礙者、低收與中低收入者、特殊境遇家庭、 符合個人紓困條件及受疫情影響經濟困難者，都可以提出申請，可持之前有價值的保單申請，利率為1.28％，市府補助0.9％，民眾只須自付0.38％，創全國最低。

財稅局指出，申請方式很簡單，7月1日起申請人若獲壽險公司保單借款核准後，即可上財稅局網站申請，請申請人記得寫上存帳戶，財稅局會自行查證，通過後，就會將補助撥入申請人帳戶。