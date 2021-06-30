三級警戒延長到7月12日，上半年的台南市議會定期會也因疫情二度中斷延會。民進黨3位市議員擔心長期延會恐將影響民眾對議會功能的質疑，呼籲無論7月是否解封都應恢復開會，若擔心群聚也可參考立法院採用視訊會議方式推動議程。但國民黨議員蔡育輝強烈反對，指沒有法源依據且執行困難，更嚴重的是阻礙防疫工作的推動，根本是「找大家的麻煩」。議長郭信良認為，只要黨團協商通過，並經大會同意，他「已經準備好了」。

李宗翰表示，目前無法估計全球疫情將於何時終止，市議會配合指揮中心從5月不斷延會至7月12日，已不宜再延，畢竟疫情較為嚴重的台北市，至今都還在持續推動上半年度的議程，台南市應具有足夠的資訊能力，比照立法院透過視訊進行會議，呼籲議會應盡快展現應變能力恢復議程。

呂維胤指出，目前有超過7成以上的議員都還沒進行總質詢，議程也還有29天，即使7月12日順利恢復開會，整個議程恐怕也要到9月才能夠結束；屆時10月可能又要接著進入下半年度的預算審查會期，同時還要擔心因疫情影響預算審查流程，若像去年一樣拖到隔年才能夠審查完畢，實非市民之福。

蔡筱薇認為，市議會早在去年11月即已針對疫情制定視訊會議開會準則，甚至添購相關軟硬體的設備；換句話說，市議會應該早就要準備好透過視訊來推動議程。目前立法院的系統已經上線，並具備點名、質詢及投票等功能，內政部也早在5月底發聲明表示地方議會報查後就可採用視訊會議，相信準備超過半年的市議會，若能透過科技協助議程進行，絕對是一種進步。

不過，蔡育輝卻強調，近日印度病毒入侵南台灣，確診者足跡包括台南在內，加上南市發生8例家庭群聚確診者，使台南市的疫情突然變得更緊張，民進黨3位議員在此時提議市議會採視訊方式恢復召開定期會，他強烈反對，並認為不僅沒有法源依據且執行困難，更嚴重的是阻礙防疫工作的推動，根本是在「找大家的麻煩」。

郭信良反諷說，「是不是黃偉哲的防疫做得不好，所以同黨議員才急著開會？」並宣稱恢復開會沒問題，只要政黨協商通過，大會也同意即可，他已經準備好了；至於視訊開會因沒有法源依據，需先將先前制定的視訊會議開會準則送中央備查後，才可以視訊開會。