台中市豐原區一名7歲黃姓男童於4月遭柔道教練與學長重摔達27次，昏迷70天後，於29日晚間離世。黃母今日接受媒體聯訪時，忍不住痛哭失聲，哀慟地說，兒子在爸爸的面前沒了呼吸心跳，「希望司法可以還一個公道，不要讓我一個可愛的孩子就這樣沒有了。」

黃母指出，昨日收到院方通知兒子的狀態不佳，趕緊奔往醫院，卻眼看兒子的心跳指數一直向下降，其餘親人甚至因疫情關係而沒辦法來醫院見男童最後一面。

黃母透露，兒子不是拔管，是等到父親趕到醫院後，被父親緊握著小手之下，不到一分鐘就慢慢沒了呼吸心跳；黃母也說，他與孩子的生父經過討論後簽下放棄急救同意書，只希望兒子能不要有痛苦的離開人世。

面對媒體聯訪，黃母難掩失愛子的傷痛，在鏡頭前忍不住落淚，語帶顫抖地訴說，「希望司法可以還一個公道，不要讓我一個可愛的孩子就這樣沒有了」，場面十分鼻酸。

黃母也說，謝謝社會大眾給予兒子的關心與祝福，他們都收到了，真的很感謝，另外，台中市市長盧秀燕也於上午低調趕赴殯儀館慰問家屬，抱著哭泣的黃母要她節哀，昨日也在臉書上表示，司法會懲罰壞人，盼望能為家屬帶來慰藉。