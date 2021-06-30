台中市30日開放75歲以上長者到41處快打站接種AZ疫苗，並開放18歲以上預約快打站殘劑；卻因僧多粥少造成很多快打站，民眾敗興而歸發生爭議。台中市政府強調，今天上午共有霧峰區霧峰農工站、中區光復國小站、石岡區石岡衛生所、大里區塗城國小站、大安區大安國中站、南區國光國小站等，共有21位民眾接種到殘劑。

南屯區長林秋萬指出，惠文國小今天快打站老人比疫苗多，上午11時貼出公告，請還沒報到的老人下梯次再來，現場調來4瓶還不夠；上午11時47分調到6劑疫苗，剛好給現場6名等候長者接種沒有殘劑。

王姓阿嬤表示，她是獨居老人，子女都在國外，雖然看到很多打完AZ疫苗後感到不適，但她要出去採買，還是要打疫苗比較保險。等候打疫苗的阿公說，他今天到現場發現接種的老人很多，沒有緩打潮，他還是覺得早打早安心，每天都看到又有老人染疫，讓他過的很忐忑不安。

衛生局說，疫苗殘劑是施打站每天最後1瓶疫苗所剩餘的零星劑量，台中殘劑施打秉持「3公原則」，年滿18歲台中市民都可預約的機會「公平」、預約方式「公開」、接種殘劑後名單要「公布」，杜絕公關或特權；醫療院所比照外縣市授該院所處理殘劑，但打完後要公開接受大眾檢驗，並送衛生局查備。

民政局強調，今天上午統計有注射到殘劑的快打站，包括霧峰區霧峰農工站＊4、中區光復國小站＊3、石岡區石岡衛生所＊2、大里區塗城國小站＊5、大安區大安國中站＊3南區國光國小站＊4；中市40處快打站上午共有21劑殘劑，另外，和平衛生所站下午才開設，因此尚無統計殘劑數量。