彰化今天零確診。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

中央流行疫情指揮中心30日宣布單日確診本土病例55例、境外移入1例，總計56例。彰化縣增加0例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣疫情狀況。

衛福部長陳時中表示，新增55例均為本土個案；確診個案中新增5例死亡。整體疫情有往下趨勢，但仍不可以掉以輕心。雙邊採購，莫德納疫苗41萬劑已經抵達。

彰化縣日前嘉玲之後，民俗宗教鏈又發病了，餘波盪漾，再度讓彰化人緊張，葉彥伯表示，相關接觸者都已經匡列，沒有對外傳播的危險。今天又迎來嘉玲。

希望嘉玲永遠留下來，葉彥伯表示，雖然新增個案數是零，但病毒已進入社區，疫苗也未施打到一定程度，還是要嚴守防疫守則，社區裡仍可能隱藏著傳播鏈和無症狀的社區感染者。

葉彥伯表示，依以往經驗，病毒難纏，施打疫苗也還沒有一定的比例，呼籲有到熱區，有呼吸道症況，都要到公布12家醫院進行免費篩檢。此外，有疫苗就要盡快施打。

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