台北夜市微解封，各地夜市攤商紛喊快餓死，要求所屬縣市比照辦理，嘉義縣已擬定一套防疫準則，將在7月1日明天邀全縣21個夜市管理人員開會討論，如管理單位能填具營運管理表和自主管理聲明書送縣府核備，縣府將視各別夜市狀況，7月12日後開放特定夜市恢復營運。

縣府經濟發展處長江振瑋說，會通知各夜市管理人、自治會明天來開會討論，除看個別夜市能不能做到縣府提出的防疫措施外，也要求業者提出自主管理聲明書，做為縣府稽查根據，如夜市管理單位提出的計畫聲明達到要求，就會同意7月12日後復業，除非中央又加嚴管制，否則就算三級警戒又延長，7月12日就是開放基準日

經濟發展處工商發展科柯凱譯，全嘉義縣有21個大小夜市，型態、規模都不同，所以縣府除比照中央防疫標準如只能外帶、人流管制外，也因地制宜擬定一些防疫準則，像設取餐區之類的，不過各夜市作法還要與業者進一步討論，原則上是希望建立一套管理制度，包括違規記點等等。

嘉義縣長翁章梁說，夜市業者生計問題看到了，也在處理中，不過在兼顧大家生計同時，也不能讓夜市變防疫破口，所以基本QR Code實聯制、人流管制、只能外帶等都是最基本的，至於開放狀況如何，待經發處與業者討論後就會有結果。