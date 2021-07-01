政府積極發展私募股權基金(PE Fund)，「國家發展委員會促進私募股權基金投資產業輔導管理要點」已於6/10正式生效，其內容主要是開放國內保險業及其他資金，希望藉由PE Fund投資重要策略性產業，促進產業及經濟發展。聯邦投信於2020年9月正式成立聯邦私募股權股份有限公司後，積極拓展私募股權業務，繼去年12月底成立「聯邦綠能私募股權有限合夥」後，今年再成立新一檔私募股權基金「聯邦一號綠能私募股權有限合夥」。

聯邦投信總經理莊雅晴表示，「聯邦一號綠能私募股權有限合夥」主要募資對象為一般法人及高資產自然人等高端財富客戶，資金100%投資國內，鎖定台灣綠能政策核心「太陽能電廠」。

莊雅晴指出，永續投資已成為全球顯學，放眼國際，美國總統拜登在今年1月時將氣候議題列為外交與國安首要任務，引領美國重返巴黎協定，顯見「綠能永續」已成為國家競爭力的象徵。而台灣也跟隨全球趨勢，近年來政府大力推動能源轉型政策，企業也擴大使用再生能源，以5月份所發生的興達電廠4部機組跳機事件來看，企業為免遭受龐大的停電損失，勢必得自行採購綠電，或是架設太陽能電板等發電建置成本相對較低的再生能源設備，以確保電力無虞。