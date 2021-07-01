大成鋼(2027)5月營收仍在80億元之上高檔，自結5月獲利6.82億元，年增563%，每股稅後淨利0.41元，受惠漲價效應，第二季營運比第一季成長可期，第三季獲利預估再比第二季佳。大成鋼今年營收挑戰新高，全年獲利也預計可回到歷史高檔，股價維持在60元附近高點震盪。

大成鋼今年以來持續受惠美國對18國進口鋁捲板課徵反傾銷稅，帶動鋁捲板量價齊揚，且產品價格調漲帶動，第二季比第一季更旺，4月營收衝上85.04億元新高，5月營收81.27億元，年增113.13%；前5月營收376.54億元，年增58.4%。

大成鋼自結5月稅後純益6.82億元，年增563%，每股純益0.41元。推估第二季獲利持續向上。

全年來看，大成鋼今年受惠美國市場持續回溫，加上鋁捲板價格續向上揚升，不鏽鋼市況也穩定增溫，營運持續暢旺；隨著美國基建計畫部分已達成協議，後市需求可望穩定增長，有利公司兩大業務展望。大成鋼周三股價創下63.1元新高後震盪，今日股價仍震盪，收盤漲0.8元至60.3元。

俄羅斯加徵出口稅，帶動鎳、鋁價格，預料後續將帶動不鏽鋼及鋁捲板等產品報價再向上攀升，有望推升大成鋼營收、獲利進一步成長。法人推估，大成鋼今年受惠不鏽鋼、鋁捲板市況均熱絡，產品價、量齊揚，營收有望挑戰900億元，營運估比去年的虧損大幅轉好，全年EPS上看4.5元之上，改寫近三年新高。

大成鋼第一季受惠鋁捲板、不鏽鋼價格齊揚，營收209.82億元，季增27.7%、年增29.5%；毛利率23.4%，季增10.9個百分點，年增11.4個百分點；稅後純益14.32億元，季增213%，較去年同期虧轉盈，每股純益0.88元。