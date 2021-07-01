台北市宋姓男子去年底在萬華一處路邊，與不認識的潘男為了對方是否戴口罩起爭執，他拗住潘的右手，並以身體將對方壓制在地還潘男受傷；台北地方法院依傷害罪將宋男判處拘役25天，可易科罰金，可上訴。

去年11月19日上午10點，宋男在北市萬華區萬大路423巷28弄口，與潘男因就是否戴口罩之細故發生口角，他徒手抓取及用力拗住潘的右手，並以身體壓制潘智義在地，因而致潘受有右手第三指近端指骨封閉性骨折及左手、左膝等處挫擦傷等傷害。

北院審酌宋男遇事不知收斂情緒，竟對潘男施加傷害犯行，而造成對方受有身體之傷害，所為實非可取，將他判處拘役25天。

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