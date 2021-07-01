台北市好心肝診所爆發私打疫苗案，遭重罰200​萬元罰鍰。民進黨台北市議員簡舒培在臉書爆料，質疑「黃珊珊到底是不是衛生局違規配發好心肝診所疫苗的背後黑手？」台北市副市長黃珊珊在臉書貼出一篇長文澄清，表示自己與許金川醫師無私交、也無聯絡方式，並質疑簡舒培斷章取義，故意忽略時間序。

黃珊珊1日在臉書表示，她與好心肝基金會董事長許金川並無私交，更無聯絡方式。她只在去年10月26日第一次在龍山寺活動場合見過一次。還有一位朋友BEN在6月6日-6月7日轉傳好心肝診所呼籲北市開放診所協助接種疫苗，她僅回覆市府未來有規畫大規模施打時會加入合約診所，但一切都會依中央規定辦理。6月8日BEN又轉傳一封許金川謝謝她的訊息，當天完全沒有看到。

黃珊珊接著指出，衛生局長黃世傑6月9日將她上轉傳至府級群組的訊息，再轉傳到衛生局工作群組，時間點全部都是6月9日新聞事發後才轉傳的，絕對不是在6月6日或6月8日好心肝診所取得疫苗前。簡舒培顯然是斷章取義，故意忽略時間序。

黃珊珊表示，她當民意代表20幾年，合法的、不合法的，心裡都有一把尺，能做的都會盡力去做，但是不能做的，絕對不可能要求基層或者北市府的任何官員來做這些違反規定的事。所以有他他們必需扛下很多人情的壓力，但她還是會努力維持心中的那條線。