香港一名警員昨晚十時許在銅鑼灣崇光百貨一帶，被人用刀襲擊，左背嚴重受傷，送往瑪麗醫院救治，情況由危殆轉為嚴重；50歲嫌犯犯案後用刀自戕胸口重傷，送往律敦治醫院搶救，最終不治。

香港保安局長鄧炳強今到醫院探望受傷警員，指傷者28歲，入職約8年，目前駐守機動部隊。他的傷口深10厘米，傷及肺部，需要接受手術。案件暫時界定為意圖謀殺，初步調查相信是孤狼式本土恐怖襲擊。

鄧炳強說，在疑犯家中檢獲電腦和文件，顯示他是受到分化和激化，至於疑犯背景仍在調查。鄧炳強認為，除了疑犯需要負責，一些鼓吹暴力和煽動憎恨社會和國家的人，亦是導致事件的主因，留意到這次都有人在案發後美化襲擊，形容這些背後推手是「滿手鮮血」，正如兩年前的「黑暴」受到外部勢力影響，希望社會譴責。

鄧炳強指出，社會有很多人以警方執法為藉口，鼓勵他人犯法，令人擔心，認為市民不應被誤導。另外，同樣到醫院探望受傷警員的警務處長蕭澤頤，陪同鄧炳強受訪，但未有發言和回答問題。