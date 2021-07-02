日前多位中原大學教師向台灣高等教育產業工會陳情，表示學校以「自願離職」侵害教師工作權，過去教育部依次開罰10萬、25萬，近日教育部以30萬再次開罰中原大學，中原大學2日發出聲明，目前已提行政訴願，強調將完全遵照司法判決結果。

台灣高等教育產業工會日前接到多位中原大學教師陳情校方有欠薪、強迫離職等侵害教師工作權行為，當中1位教師更是已被欠薪17個月，過去教育部依次開罰10萬、25萬，近日教育部第3次開罰30萬元，校方表示，針對此案，中原大學已提行政訴願，並已進入訴願審議委員會審議，尚未有審議結果。

中原大學也補充，校方已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序，並強調校方將完全遵照司法判決之結果，依法近營後續處置，呼籲各界尊重司法。

此外，校方重申，本校並無以莫須有原因命令教師辦理「自願離職」之事，且強調該名教師為中原大學之「短聘」教師，只是教師聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，而不願依契約離職，校方進一步強調，教師聘期中並無欠薪之情事。