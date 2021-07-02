大陸兩大國有石油公司旗下上市公司中國石油和中國石化，於1日晚間公布半年度業績預盈公告。隨著油價復甦、石油石化產品需求增長，「兩桶油」2021上半年業績較2020年同期大幅增長，合計增利上限超過人民幣（下同）1500億元。

新浪財經報導，中國石油公告顯示，經初步核算，按照中國企業會計準則，預計2021年上半年實現歸屬於公司股東淨利潤與2020年同期相比，將實現轉虧為盈，增加750億元到900億元。

中國石油於2020年上半年業績顯示，歸屬於母公司股東淨虧損達299.83億元。以此計算，2021年上半年公司淨利潤區間應為450億元至600億元。

另一方面，中國石化公告，經初步測算，按照中國企業會計準則，2021年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤預計365億元到385億元，較2020年同期轉虧為盈，增長約594億元到614億元，較2019年同期預計將增加16.6％～23％。

據估計，中國石油和中國石化2021年上半年淨利潤，預計將較2020年同期增加1344億元～1514億元。