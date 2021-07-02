力特(3051)股價近期飛漲，達到公布注意交易資訊標準，自結5月稅後淨利500萬元，每股盈餘0.01元。

由於去年以來，遠距需求帶動面板出貨大增，同樣拉動關鍵零組件偏光片需求強勁，力特去年第3季以來正式轉虧為盈，第1季本業持續獲利，加上認列南科廠處分一次性業外收益進帳，單季稅後淨利5.98億元，每股盈餘1.84元，為2010年第1季來單季新高。

力特股價從6月上旬8元附近，一路攀高到今天的最高價13.9元，漲幅達7成，達到必須公布自結損益標準，5月營收3.04億元，年增98.11％，持續站穩在3億元以上，稅後淨利500萬元，年減43.23％，每股盈餘0.01元。前5月營收13.68億元，年增48％，公司原本平鎮二廠原規劃出售，最後轉為出租，並於6月順利出租，原平鎮二廠製程轉至一廠，租金收入可望挹注營收。

由於今年面板業面臨缺料影響，供需依舊緊俏，持續帶動偏光片需求，本業加上業外貢獻，力特今年獲利有望挑戰2006年來新高。