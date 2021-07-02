蘋果去年發表專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見，蘋果也揚言未來會逐步淘汰英特爾處理器，也讓X86市場面臨挑戰，如今，高通剛上任的新執行長Cristiano Amon向外媒指出，將搶攻筆電市場推出PC處理器，但不打算採用ARM架構，則是透過今年3月以14億美元(約392億元新台幣)收購的Nuvia設計高通首款筆電晶片。

據路透報導，Cristiano Amon指出，英特爾以及AMD設計的PC處理器，效能遠遠比不上蘋果，高通旗下晶片設計團隊，曾經替蘋果設計晶片，擁有強大研發能力，相信能替高通打造強力產品。

Cristiano Amon解釋，他從智慧型手機市場取得教訓，高通不能只提供數據機(modem)晶片，也要生產有如大腦般的處理器，從智慧機領域擴大至電腦，現在要讓筆電能使用5G，也要整合modem和CPU。不過，Cristiano Amon表示，高通不會採用ARM架構，打算將今年斥資14億美元併購的CPU設計新創業者Nuvia的技術來設計筆電晶片。

由於Nuvia創辦人曾經待在蘋果協助設計筆電晶片，高通打算以該技術為基礎設計筆電晶片，並強調高通並不打算跨足資料中心晶片，但他們會授權Nuvia替雲端客戶設計晶片，代表高通未來可能會與ARM直接競爭。

今年3月還是高通總裁的Cristiano Amon就針對收購Nuvia一案表示，可以藉由該技術降低過度依賴ARM架構的比重，藉此恢復過往替客戶客製化晶片的方式營運。Nuvia本身則是採用ARM指令集客製化設計晶片架構。

由於智慧型手機周期短，高通近年來採用ARM半客製化設計方式設計晶片，三星電子設計晶片也採用該方式，聯發科則是採用ARM架構依照需求直接設計。高通採用ARM半客製化設計方式同樣面臨問題，雖然可以大幅節省人力成本、時間，但必須依照Arm指令集設計，因此收購Nuvia，無疑是想掌握更大主控權，像是蘋果M1雖採用ARM指令集，但整體架構幾乎是蘋果自行設計，在效能上能贏過搭載英特爾處理器的Mac產品。

繪圖晶片(GPU)大廠Nvidia去年9月宣布將花費400億美元收購矽智財(ARM)大廠ARM，ARM在移動裝置處理器架構市場擁有超過9成市占率，去年蘋果推出的M1晶片，無疑是替ARM跨足PC市場踏出第一步。Nvidia收購ARM卻遭到高通大力反對，市場認為，Nvidia取得ARM的控制權，高通憂心會遭到競爭對手在市場上的限制，因此向監管單位大力反對，但近期聯發科、博通以及邁威爾科技支持Nvidia，不過，目前該案在美國、英國以及大陸都有反對聲浪出現。