【愛傳媒葉毓蘭專欄】6月30日彰化市喬友大廈防疫旅館火警，造成22人受傷送醫，其中4人不治死亡，分別是1位英勇的消防員陳志帆及3位被要求在防疫旅館檢疫的房客。

隨著一些事實與影片爆光，問題逐漸呈現， 需要政府調查檢討，給家屬一個公道，也給所有國人安全的承諾。整個事件在消防安檢設備方面，就已經有幾個明顯的問題：

一、6-9樓是防疫旅館設置核准前通過消防安檢，但是2-5樓是空置或是倉庫無需安檢，而這次火警起火點是在2、3樓，這樣現行規定，是不是安檢上的漏洞？

二、這棟15層的建築物，各樓層的防火閘門為何無法防止濃煙四竄？是否設有中控室，遇災害時能即時指揮監控指引逃生避難？6-9樓營業場所有無自動灑水設備？有無消防自衛編組、演練？

三、高樓層的旅館房間為何沒有提供一個僅需幾百元，卻能在火災濃煙中暫時保命的防煙面罩？為何不強制規定全台灣各地因為防疫需要而設置徵用的旅館，都需要有這些防災設備？

除此之外，在救災方面，消防隊到場至完全撲滅清理火場歷經近十小時，以這樣的火場規模是否顯示彰化縣消防局的救災能量不足，為何鄰近縣市沒有相互支援？消防署有無協助指揮調度？

消防員陳志帆在晚上八點多背著只能提供30分鐘的氧氣瓶進入火場，一直到隔天凌晨2時40分，才在9627房的浴室被發現，氧氣瓶早已耗盡？

現場指揮官、安全官為何未掌握進入火場人員人數、動向，隨時以無線電通聯掌控，而是直到數小時後才發現？這些都要調查清楚，給家屬一個交待。

這次不幸事件中，罹難者陳姓傳教士在火場拍下影片，從一剛開始是否火災還是誤報、到確認是火災，該不該逃，會不會受罰？

到最後未能脫困而不幸往生，這個悲劇也告訴政府，隨著疫情的發展，防疫措施加強，對防疫館的管理，衛福部、交通部、內政部應明訂權責釐清責任與明確指引，不要有任何模糊空間。

最後，願英勇殉職的陳志帆學長以及三位逝者都能安息，也希望能政府能深入檢討，避免悲劇再次發生。前事不忘，後事之師。希望大家都能安全渡過疫災，請給第一線的警消足夠的安全應勤配備，願每個警消都能安全回家！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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