一名女網友分享，收到鄰居送的2條魚，只見兩條魚的腹部肥大，看上去好似有滿滿的魚卵藏在裡面，不知道該怎麼烹調才好？貼文引起網友討論，不少內行人表示，這是鯉魚，肉質不好、有土味、魚刺又多，先前吃過一次就不想吃了，快拿去還鄰居吧！

一名女網友日前在臉書社團《廚藝公社》發文表示，鄰居送了2隻肥美的大鯽魚，聽說肚子裡面有滿滿的魚卵，想詢問大家該怎麼處理及烹調？從照片中可見，鋼盆中裝著兩條腹部肥大的魚，看上去好像真的有滿滿的魚蛋在肚子裡面。

不少網友看了先糾正說，這應該不是鯽魚，因為照片中的魚有鬍子，所以應該是鯉魚才對。「有鬍子的是鯉魚，要殺開才能知道是不是魚卵！搞不好是宿便」、「鯽魚沒有鬍子」、「看到那兩根鬍鬚沒有，牠是鯉魚。」

許多有經驗的網友則表示，鯉魚的肉質不是很好，有點軟爛，而且刺也很多，加上土腥味很重，吃過一次就不敢再吃了，因此紛紛推薦原PO乾脆把魚還給鄰居吧！就說不知道要怎麼處理，怕會浪費了。

不過，也有網友說，鯉魚用紅燒的方式煮，其實還蠻好吃的。其他網友也分享多款不同的料理方式，「可以拿來做辣椒魚，很下飯」、「煮鳳梨蔭醬好吃」、「卵可以拿出來另外料理」、「蒜末、薑絲、蔥段、灑點米酒、醬油下去煮到熟即可」。