中西區攝站施打莫德納疫苗，出現排隊人潮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲（米黃背心者）慰問施打疫苗的長輩。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市莫德納疫苗2日設接種站，針對75歲以上長輩大量開打，3日在中西區協進國小湧入大批民眾，有別上次AZ疫苗施打不到預估半數，這次換打莫德納疫苗一度出現排隊潮，預估施打600人，一個上午就打完465人。

台南市1日開始小規模施打莫德納疫苗，2日陸續成立中小型接種站大批施打，3日在將軍區、佳里區、仁德區、玉井區、下營區、新營區、北區與中西區共8區設站，其中中西區協進國小規模較大，預估可打600人。

中西區6月20日設大型站施打AZ疫苗，預估1000人，施打率卻不高，只來了498人，這次疫苗換成莫德納，卻出現搶打潮，上午8時開打，6時許已有人在門口排隊，人數近100人。

有排隊民眾擔心群聚且有人未戴口罩，因此報警處理，有的民眾質疑其他行政區民眾也來排隊，擔心自己打不到疫苗，因而抱怨，經過協調說明，最後排隊者都有順利施打。

中西區區長蕭泰華表示，民眾對莫德納疫苗的接受度大增，中西區長輩的疫苗施打率已提高。台南市長黃偉哲3日上午到協進國小察看民眾疫苗施打狀況，了解現場警力與區公所派員協助引導弱勢民眾上下車，慰問現場長輩後離去。

中西區衛生所表示，3日預估施打600人，一個上午已施打400多人，可望完成預估施打數，並有多帶劑量，若還沒來施打，下周仍會繼續設站開打。