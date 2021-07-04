看來這次騎士終於鐵了心要把「愛神」洛夫送走了！根據《The Athletic》記者阿米克4日爆料，騎士今年夏天將會努力把洛夫交易出去，目前包含籃網、鵜鶘、七六人、快艇、拓荒者、熱火等6隊都對洛夫感興趣，但洛夫暫時不跟騎士提出交易申請。

洛夫並不急著提出交易申請的主因，因為現階段他把專注力放在東京奧運，他將加入美國男籃前往日本尋求奧運4連霸，美國男籃將於7日到19日期間，在拉斯維加斯舉辦訓練營與熱身賽，有趣的是，這段期間洛夫都跟籃網前鋒杜蘭特住在一起。

根據阿米克收到的線報，藉由這次跟杜蘭特長時間相處的機會，洛夫將會考慮直接買斷合約，然後以自由球員身分加盟籃網，如此一來，籃網有望再次組成全新「四星戰隊」，洛夫加上厄文、哈登、杜蘭特的組合，或有機會幫助籃網下季爭冠。

目前洛夫跟騎士還剩2年接近6000萬美元的合約，不過他近年飽受傷痛問題困擾，本季只打了25場例行賽，場均12.2分、7.4籃板、2.5助攻，其中場均得分更創他自從菜鳥球季以來的新低紀錄，或許他能透過這次東奧出賽，重新證明自己球星身價。