台北市虎林街周邊爆群聚感染，台大醫院婦產科名醫施景中昨日批台北市長柯文哲，疫情爆發後一度不疫調、不匡列，導致疫情擴大延燒至虎林街，就位於母親住家附近。對此台北市政府則澄清，一直以來都有針對每個確診個案做疫調、匡列，施景中稍早也於臉書表示，對造成長官和疫調的第一線人員們困擾，很抱歉。

施景中昨日於個人臉書，針對虎林街爆發疫情痛批，台北市自從疫情爆發後，台北市長柯文哲曾說不需要中央協助，可以自己處理，認為北市荒腔走板，根本是拿全台北市民做賭注，「現在火燒到我媽住家附近，希望老天保佑」。

北市府發言人陳智菡澄清，疫情發生至今，北市每天都針對每位確診個案做疫調，並對接觸者進行匡列，並強調不疫調、不匡列完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，也會抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。

對此，施景中今日稍早於臉書發文表示，看到市府為此發聲明澄清，「對不起，我昨晚上不該說，市府曾經不疫調、不匡列」，對造成長官和疫調的第一線人員們困擾，真的抱歉了，並希望市長柯文哲可以秉持承諾，「用他的方法最快」，也希望早日達成解封。

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