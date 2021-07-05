【旅奇傳媒/編輯部報導】疫情期間只能在家用餐，下一餐吃甚麼成最傷腦筋的事，如何挑選美味餐點，變成全民議題。「台南大飯店」在疫情期間，推出20餘種外帶餐盒及家庭套餐，不僅種類多，更暖心的是菜單每週變化，每天吃都不膩，可選擇週週主菜不同的百元小資餐盒、港式雙拼/燒賣餐盒、歐風咖哩餐盒、雞腿排餐盒、鮮魚/鱈魚/鮭魚餐盒、海陸系列餐盒、歐式風味個人餐等。

另還有家庭套餐，包括4-6人份龍蝦套餐、4人份美式BBQ肋排套餐、4人份中式經典套餐、西式雙人套餐等，讓民眾在家用餐也可以享有飯店用餐的奢華感。

▲河畔全日餐廳推出精緻餐盒。 圖：將捷金鬱金香酒店╱提供

位在淡水滬尾藝文休閒園區的「將捷金鬱金香酒店」，也推出全新外帶精緻餐盒，包括精選香煎鱸魚佐番茄沙沙，精選肉質軟嫩鮮甜的台灣山泉鱸魚，佐墨西哥沙沙醬，更加襯托肉質的層次與美味；燒烤戰斧豬同樣使用台灣在地國產豬，肉質鮮嫩無豬臊味，以低溫烹調方式蒸烤，再用高溫炭烤鎖住肉汁，品嘗最單純的鮮甜美味。除了外帶自取快餐車服務，不必下車拿了就走，更與Uber Eats合作，讓外送服務再升級。

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