國民黨今召開記者會披露，食藥署內部疫苗施打人數為原先造冊的兩倍，質疑內部有特權疫苗。食藥署今天表示，所有施打人員皆符合規定，施打人數之所以為造冊人數的兩倍，是因編制外人員超過千人所致。

國民黨立委今天質疑，食藥署編制內人數僅646人，但疫苗造冊人數卻高達1356人，多出編制內人員710人，而已接種人數為1089人，接種率高達169％，為何造冊人數與編制內人員有如此大落差？食藥署應說明清楚。

食藥署副署長林金富受訪時指出，署內的編制內人力是包含正式職員與約聘僱，所謂編制外的人力包含臨時人員、研發替代役、駐點人員等，這些人員都有協助盤點防疫物資，因此接種疫苗名單也都會算在裡面。

食藥署也透過新聞稿澄清，依照指揮中心的定義，第二類中央及地方政府防疫人員包含對象為：「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空安全等第一線工作人員」等。

食藥署表示，該署是負責防疫業務的重點機關之一，負責國外進口疫苗之檢驗封緘、防疫醫療器材、防疫物資之審查檢驗、口罩之配發、港口、機場邊境查驗、疫苗之審查等，且署內同仁包含編制內人員685人、編制外人員1109人，合計1794人。因此為維持防疫量能，提報指揮中心疫苗施打順序第二類造冊者有1356人，實際接種人數有1089人，實際接種占本署總人數約61％。

食藥署說，截至5月底該署內已累積3名同仁確診，防疫如同作戰，防疫人員首要有防護能力，始能並肩作戰，為避免疫情擴散、人力中斷，執行防疫物資檢驗、疫苗檢驗、邊境查驗等各項防疫業務受阻，影響防疫業務正常運作，故本署有疫苗施打之必要性及急迫性。