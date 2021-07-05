中央流行疫情指揮中心最新統計，周末以來連續三天新增21件死亡事件，國內累積接種後死亡案例為302例，其中2例為接種莫德納疫苗。
指揮中心統計，七月三日、四日兩天周末，共接種21萬6737人次，其中AstraZeneca接種5434 人次(第1劑接種5301人次，第2劑接種133人次)，Moderna接種21萬1303人次。
截至目前為止，全國累計接種251萬8860人次，AstraZeneca接種195萬5561人次，Moderna接種56萬3299人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率約10.52%。
指揮中心發言人莊人祥表示，這兩天七月三日到四日以來，疫苗注射21萬多人次中以莫德納為最多。
而有關接種疫苗不良事件，這三天以來共新增72件，AZ有63件，莫德納9件。至於死亡案例，七月三日有8例死亡、七月四日9例、七月五日4例。
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