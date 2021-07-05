中國大陸政府大力實施另一輪科網業者整頓，港股在科網類股拖累下連跌5日。恆生指數盤中曾挫267點，最後收28,143.5點，跌166.92點或0.59%，累計5日共跌1,144點或3.9%。國企指數收10,274.18點，跌141.4點或1.36%。

因中國政府出手，一些掌握民眾隱私的大數據科網股紛遭拋售。美團收挫5.6%，滴滴股東之一的騰訊跌3.5%並創2021年新低，阿里巴巴跌2.8%，小米集團跌近1%。另外，快手再創新低，收挫5.9%，是表現最差科網股，百度集團跌4.1%，嗶哩嗶哩跌3.7%，以及京東集團也跌2.9%。

資金回流傳統大型股，匯豐控股與友邦保險升0.6%與1%，建設銀行與工商銀行漲0.8%，中國移動也漲3%。中國石油與中國海洋石油均升1.6%及0.8%。地產股的九龍倉置業、恆基地產、新世界發展、長實與新鴻基地產都收漲0.7%至1.4%不等。

連跌多日汽車股反彈，比亞迪及吉利汽車收飆5%及5.3%，是表現最佳兩檔大型股。長城汽車升6.7%，東風集團漲4.8%，北京汽車也漲3%。