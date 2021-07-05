今晚地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（5）日晚間23:12發生規模4.6地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度22.2公里。各地最大震度花蓮4級、南投3級、臺中、宜蘭、彰化2級，臺東、苗栗、雲林、新竹、嘉義1級。

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：銅門

3級：西林、鹽寮、水璉、花蓮市、光復、太魯閣、西寶

2級：磯崎、紅葉

1級：秀林、富里、玉里

● 南投縣地區最大震度3級

3級：奧萬大、合歡山

2級：埔里、日月潭

1級：國姓、魚池、信義鄉、竹山、名間、南投市

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基

1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度2級

2級：南山

1級：澳花、南澳、冬山、蘇澳

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市

1級：員林、大城

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：長濱、海端、利稻、東河

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：鯉魚潭、三義、苗栗市

● 雲林縣地區最大震度1級

1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：峨眉、關西、竹北市、竹東

● 嘉義縣地區最大震度1級

1級：番路

● 新竹市地區最大震度1級

1級：新竹市

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

在此地震發生前半小時左右，晚間22:41已發生規模3.6地震，中心位置也在秀林鄉，地震深度為21.7公里。最大震度花蓮3級、南投2級、台中1級。