今晚地牛翻身！中央氣象局地震報告指出，今（5）日晚間23:12發生規模4.6地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度22.2公里。各地最大震度花蓮4級、南投3級、臺中、宜蘭、彰化2級，臺東、苗栗、雲林、新竹、嘉義1級。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：銅門
3級：西林、鹽寮、水璉、花蓮市、光復、太魯閣、西寶
2級：磯崎、紅葉
1級：秀林、富里、玉里
● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大、合歡山
2級：埔里、日月潭
1級：國姓、魚池、信義鄉、竹山、名間、南投市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、臺中市、大甲
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：南山
1級：澳花、南澳、冬山、蘇澳
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、大城
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、海端、利稻、東河
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、苗栗市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉、關西、竹北市、竹東
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：番路
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
在此地震發生前半小時左右，晚間22:41已發生規模3.6地震，中心位置也在秀林鄉，地震深度為21.7公里。最大震度花蓮3級、南投2級、台中1級。
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