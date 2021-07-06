隨著全球邁入高齡化社會，醫療照護需求持續成長，醫療照護REITs在近幾年蓬勃發展。投信法人表示，相較於一般REITs，醫療照護REITs的租賃期普遍較長，因此租金收入也較為穩定，在通膨微升溫的時期又有租金上漲的收益可期，後市相當值得期待。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳指出，一般醫療照護REITs的租賃約在10～20年、零售REITs約在6～8年、購物中心約在2～5年，租賃期長直接影響到租金收入，在租金流穩定的情況下，醫療照護REITs的股利也比全球REITs高。

比較醫療保健REITs與其它類型REITs指數，可發現醫療保健REITs的股利率表現較好，而且長期來看，醫療照護REITs的股利率也高出全球REITs約1％左右，在目前低利的環境下深具投資價值。

此外，醫療照護REITs在通膨升溫的環境下，租金可望上揚，也可同步拉高股利率，具有「股息增漲」的投資價值。

日盛長照產業收益不動產證券化基金經理人王亨表示，隨著人口老化趨勢與需求倍增，「長照相關不動產」擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。隨著本次全新的經濟上升周期展開，看好醫療保健REITs成長力道。