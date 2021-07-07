家有0到5歲寶寶看過來！為培養嬰幼兒閱讀興趣與習慣，台南市立圖書館推出「寢前閱讀．親密閱光」晚安故事約定活動，徵求150組家中有0~5歲小寶貝家庭參加，完成任務就可獲圖書禮券300元及閱讀禮袋1份；10組表現傑出家庭，還可獲市值千元以上點讀筆一組。

南市圖館長洪玉貞表示，指出，活動採線上報名，凡設籍台南市，家中有2016年至2021年出生的寶寶即可報名參加，任務是每日寢前陪伴0~5歲寶貝共讀1本書，9月5日前讀完30本書、拍攝3張照片並錄製一段3分鐘內影片，將任務卡繳回南市圖新總館，就可獲圖書禮券300元及閱讀禮袋1份。

禮袋內含精選繪本與閱讀手冊各1本，家長也可以參考閱讀手冊上的推薦書籍至各區圖書館借閱，善用公共圖書館資源，南市圖將再從中選出10組表現傑出的家庭，贈送點讀筆一組。相關訊息可至台南市立圖書館網站及南市圖粉絲專頁查詢。