為了早日脫離上班壓力，許多人都會透過投資賺錢來補貼家用，期盼邁向財富自由的生活，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，射手座、牡羊座、天秤座、水瓶座的人在下半年財運較差，建議在投資理財時切勿貪心，下好離手，若要創業則要做好完善規畫，以免資金套牢滿盤皆輸。

▍Top1 射手座

射手座下半年凶星落入，若有想投資股票與基金的計畫，千萬要適可而止，倘若過度貪心、眷戀投資市場，容易因投資失利而賠錢。另外也要小心身邊的小人，尤其在做生意時，切誤聽信他人言語亂投資，以免資金套牢，導致財富受損。

▍Top2 牡羊座

牡羊座下半年會有突發破財發生，財來財去，可能出現手機耗損、交通罰單、紅包或白包等開銷，恐成為存不了錢的月光族，小孟老師建議，牡羊座的人可在皮夾中放紅包袋來抵擋惡運。

▍Top3 天秤座

天秤座下半年犯小人，倘若有人來跟你借錢，會說得很動聽，此時必須更留意，小心被借走的錢將會有去無回。另外，下半年也不宜創業，倘若野心太大，沒規劃好就創業，不僅金錢容易套牢，還會欠下債務，若要創業等2022年較佳。

▍Top4 水瓶座

水瓶座的人向來是強而有力的行動者，樂於冒險，但天生做事衝動，比較缺乏耐性，不夠深思熟慮，你們不會滿足於穩定的錢財，喜愛用錢滾錢。在下半年，倘若你輕信股市名嘴或理財專家的推銷就去投資，可能會因此賠光積蓄。若有人找你創業或投資副業也要小心謹慎，以免口袋空空。