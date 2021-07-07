聯電(2303)今天召開股東常會，順利通過每股配息1.6元，並完成董事改選，9席董事中有5席獨立董事，獨立董事席次首度過半。

聯電今(7)日召開股東會，會中承認2020年度營業報告書及財務報表，且完成第十五屆董事9席（含獨立董事5席）全面改選案，獨董首次過半，進一步強化董事會。

聯電今天股東常會議程進行順利，歷時45分鐘結束，所有議案皆表決通過，並完成董事全面改選，董事長洪嘉聰、共同總經理簡山傑、王石、董事林庭裕、獨立董事陳力俊、徐爵民及朱文儀等都順利連任。這次董事改選提名名單全數通過，新入列者有兆豐金前董事長徐光曦、台大會計學系暨研究所教授許文馨，任期為三年，自明日起至2024年6月7日。

聯電表示，新任獨立董事5席，席次首度過半，且背景多元化，有前科技部長徐爵民、前清大校長陳力俊，還有前金控董事長及會計系教授，進一步強化董事會，並有助提升公司治理。

聯電股東會承認去年度財報，聯電2020年合併營收為1768億元新高，年增19.31%，EPS為2.42元，為近10年新高。並決議每股配發1.6元現金股息，以今盤中股價53.9元計，殖利率近3%。