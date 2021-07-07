7月5日，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，一席約20%死亡個案有簽署DNR（不施行心肺復甦術）「其實救得回來」的言論，引發輿論反彈，不僅人稱亞東醫院女戰神「亞東台姐」的張厚台醫師在臉書直言，不應讓選擇DNR的家屬和病人「被扣上可惜的大帽子」，胸腔科醫師蘇一峰也出面痛批DNR被指揮中心拿來逃避問題，至於ICU醫師陳志金也連日發聲，以一則病患故事發人省思，引發網友強烈共鳴。

ICU醫師陳志金繼上一次批評張上淳「其實救得回來」的說法，重擊家屬、醫護人員的心後，稍早他再度分享妻子一名女性長輩友人的故事。

文中他提到，該長輩的年邁老母，因肺炎住進加護病房，她和弟弟按母親交待不要插管，但某ICU主治醫師查房時卻跟姊弟說「你們怎麼可以那麼殘忍？就這樣放棄？」姊弟倆無奈的望著媽媽，再次詢問意願，最後維持原來決定。

接著，陳志金以該患者家屬的口吻轉述以下心境：

最後，媽媽是在我懷裡往生的。我知道我做的決定是對的，是媽媽希望我幫她做的決定。

但是，午夜夢迴的時候，每當我想起醫師的那句話，我就會忍不住淚水，不斷的在想，我是不是太殘忍了？我是不是不應該放棄？如果當初我不顧媽媽的反對，讓她插管，我現在是不是還能看到媽媽？可是，我又很怕，媽媽會受苦，拔不了管，然後就一直躺在床上，我知道她一定不希望這樣沒有尊嚴的活著。

可是，醫師的那一句話，就一直深深的刻在我的心上，經常就會冒出來！每一次出現的時候，我心裡就很痛！又開始懷疑自己當初的決定，是不是做錯了？我到現在都還記得他說這句話的樣子。

語畢，陳志金坦言，肺炎當然有機會治好，可插管後很可能再也拔不了管，一輩子都得依賴呼吸器。面對困難抉擇，醫師必須依病人情況分析利弊關係，理性且富同理心的與當事人、家屬充分討論，即使醫師自己覺得應該插管，最後還是得尊重病人和家屬的決定。

倘若家屬始終下不了決定，醫師也許能考慮採用「限時治療嘗試」（time-limited trial）方式，先行治療，再設一個所有人都能接受的底線。

無論如何，陳志金認為專業ICU醫師，不會逼病人、家屬接受自己單方面認為是「對」的治療，更不會說出「家屬為什麼要放棄病人」的話，造成他們一輩子內疚，讓病人、家屬走不出悲痛。

最後陳志金還呼籲，不管任何醫師，務必都要時刻提醒自己，言語是用來撫慰病人、家屬心靈的，如今DNR被廣泛討論是一件好事，只是無法避免，總會有人用來作為批判分裂的工具。