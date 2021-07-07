花蓮13鄉鎮市接種站預約狀況，目前僅花蓮市2個接種站額滿。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮13鄉鎮市接種站預約狀況。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣第2波共6800劑的莫德納疫苗明天開打，原先開放75歲以上非原民長者及65歲原民長者預約接種，接種意願似乎不高，縣府昨也趕緊下修長者年齡分別為71歲及61歲，不過目前僅花蓮市2處接種站滿額，其他仍有許多名額，縣長徐榛蔚呼籲家中子女趕快替長者預約，增加抵抗力。

花蓮縣政府在13鄉鎮市開放共約11000個名額，讓71歲以上非原民長者及61歲原民長者接種莫德納疫苗，不過還有尚有近1半的名額沒人預約，其中，人口數較多的花蓮市還有987個名額，吉安鄉則是逾1800劑的名額。

徐榛蔚說，感謝13鄉鎮市長親自接電話為鄉親服務，花蓮市發放接種通知單予符合接種資格的長者，並告知前往接種的時間，新城鄉也採分村接種方式，分流人潮，且此次網路預約頁面操作簡單，各鄉鎮市衛生所增線讓民眾電話預約，不過目前還剩下許多名額，呼籲長者盡快預約接種，提升施打率。

針對社工員接種疫苗，徐榛蔚說，上月初已將相關社工人員名單造冊送往衛福部，其中43名公共托育家園的社工已接種，72名保護類的社工預計在下週接種，另外居家長照、原家社工及文健站等，也是在這波接種名單內，目前還在和醫療院所媒合中，另外還有360名社工員名冊仍待中央核定。

由於明天預計接種的名額剩下一半，引起線上觀看記者會的網友熱議，不少網友希望縣府能考慮再下修接種者的年紀，讓65歲以上的長者皆能完成接種。

此外，今天上午宜蘭蘇澳籍「金協益168號」漁船上，一名本國籍船員突然全身顫抖、四肢無力，經空勤總隊直升機、海巡艇同步救援，成功吊掛送往花蓮慈濟醫院救治後，目前已康復出院。

衛生局長朱家祥說，患者抵達醫院急診後，醫師有替他做評估，雖然他呼吸急促、抽筋，沒有發燒，且電腦斷層顯示一切正常，不認為他有染疫風險，因此沒有替他進行快篩檢驗。不過救援過程，空勤隊員均穿著合格防護衣，海巡也做好完善的防疫工作，慈濟醫院也用全套裝備接駁，將防疫做到滴水不漏，請民眾無須擔心。