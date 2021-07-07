有些人的情緒總是寫在臉上，生氣或難過一眼就看得出來，但有些人卻喜怒不形於色，不管什麼情緒他們總是笑臉迎人，就算遇到討厭的人也絕不會表露出來。搜狐命理專欄發文分享，天秤座、射手座和水瓶座的人情商超高，無時無刻都維持著臉上和善的笑容。

1、天秤座

天秤座是天生的社交達人，他們外貌出眾、口才極佳，所以很多人都非常願意與他們交流，而且天秤座的情商也高，十分擅長情緒管理，就算遇到不開心的事情，他們也只會默默消化，絕不會將怒氣和怨氣表現出來，始終保持著笑臉迎人的狀態。

2、射手座

射手座總能輕鬆地周旋在不同性格、類型的人之間，每次見到他們都是一臉笑意，似乎沒有任何煩惱，但事實上射手座的情商高、觀察力好，能夠一眼看穿大家內心的想法，這使他們十分擅長「攻心」，將彼此相處的氛圍調整到讓對方舒服的程度，大家都很喜歡和他們交朋友。

3、水瓶座

水瓶座很會察言觀色、情商極高，在人際交往中他們能輕鬆找到自己的定位，說出口的話都十分令人信服，此外水瓶座也不會輕易表露自己的情緒，不管開心、生氣、難過，都很難從他們的臉上看出來，就算必須和討厭的人見面、合作，他們也會維持表面的和睦、笑臉迎人。