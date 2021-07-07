有些人個性和善，不喜歡與人爭搶，但也容易被人佔便宜，但他們完全不在乎，《靈匣網》近日分享3個做事為人抱持以退為進的星座，而如此佛系的性格，反而為他們帶來好人緣、好運氣。

1.金牛座

金牛座個性憨厚樸實，為人非常隨和，而且不容易翻臉，甚至給人與世無爭的印象，即便有人侵犯到他們的利益，金牛座仍舊可以笑臉相迎，不過如此佛系的個性，並不代表他們膽小怕事，如果有人碰到他們的底線，金牛座的人絕對有實力反擊。

金牛座在多數情況下，只是不想惹麻煩，寧願選擇以和為貴，口舌之爭都是毫無意義的事情，因此對於無關緊要的小事，他們通常一笑置之，不屑浪費時間和精力，就算被佔便宜，只要無傷大雅，他們就不會計較太多，也因好脾氣讓他們結交不少善緣，為他們帶來好運，金牛座若遇到困難時，朋友就會及時救援。

2.水瓶座

水瓶座心腸很軟，不喜歡勾心鬥角，因此不管受到多少委屈，或被別人佔便宜，他們也不會計較太多，寧可吃點小虧，也不想破壞原本的寧靜，更不想讓事情惡化，而他們友好的性格，也為水瓶座帶來好人緣，如果遇到麻煩，能夠拔刀相助的朋友並不少。

而水瓶座脾氣雖好，但並不代表他們好欺負，一旦被激怒了，水瓶座骨子裡的偏激與叛逆個性就會被激發出來，反擊惹怒他們的人，且會用另類的方式擊退對方。

3.牡羊座

牡羊座遇到不開心的事，經常是轉眼即忘，他們對人非常熱情，給人一種大剌剌的印象，與別人相處時，就算被佔便宜，他們也不會計較，只要不踩到他們的底線，牡羊座幾乎是眾人眼中的好好先生或小姐，但可別因此認為他們非常軟弱。

牡羊座脾氣其實非常大，如果有人不斷挑戰他們的底線，後果恐不堪設想，就算兩人感情再怎麼好，友情也可能會瞬間崩塌。而牡羊座不愛計較的性格，也讓他們人緣非常好，不介意吃點小虧的個性，幫牡羊座換來真摯的友情，他們可說是非常有智慧，懂得以退為進。