內政部土地徵收審議小組在今日以視訊會議的方式召開第240次會議，審查航空城機場園區及附近地區第一期其他搬遷地區土地改良物徵收案，並通過審議，對此，民間團體對此表示憤怒並指出已有20餘位在地居民委託民間團體及律師團針對航空城徵收及環境影響評估提起訴願及訴訟，後續也將針對今天通過的地上物徵收處分提起訴訟，期盼司法能還給民眾正義，也將持續抵抗不義徵收。

環境權保障基金會研究員許博任表示，內政部提供3個管道讓民眾參與，包括採用視訊軟體有約6人、電話表達意見有9人，而實際去大園服務中心觀看直播的民眾人數不確定，但至少有3人發言，但與過去航空城土地審查登記發言人數動輒40人參與落差甚大，接下來只等發償金、移轉所有權，居民則要在3年內搬遷。

民間團體指出，此次審查的其他搬遷地區土地改良物徵收案，地上物查估作業、協議價購程序未完竣，安置計畫尚仍存在重大爭議，且開發期程不具急迫性，不影響第三跑道及優先區的進度：因為本案無論是機場園區或其他地區，表定搬遷時程皆為2024年，因此根本不應在此刻進行地上物徵收審議。需地機關主張的欲提早搬遷的民眾權益，本就可以透過協議價購方式處理，也與地上物徵收無涉。會上民航局與桃園市府屢次以保障民眾權益為由，表示目前有徵收審議通過的急迫性，試圖混淆視聽，過早公告徵收，則將衍生補償價格將難以反映3年後實際點交搬遷時物價及原物料價格水準的問題，理應不該通過。