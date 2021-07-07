立委林昶佐2日嗆聲台北市長柯文哲，卻遭在場的環南市場自治會長林勝東「反殺」，進而引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。對此，柯文哲今上資深媒體人趙少康直播表示，冤冤相報何時了，他不表示贊成反對意見，有時候這些「小綠」為求生存，比民進黨更像民進黨，在議會打我最兇的都不是民進黨，要表忠嘛！可憐哪！至於2024會不會選總統？柯文哲說，不選的時候宣布，要選不用宣布，不會強求。

網友提問，林昶佐被發動罷免，柯市長希望他被罷免掉嗎？柯文哲表示，「罷免不知道誰是始作俑者，不管罷免前高雄市長韓國瑜還是他，冤冤相報何時了，罷免制度也不太合理，只要有4分之一反對，就可以罷免掉。我是不講話啦，不表示贊成反對，有時候這些「小綠」為求生存，比民進黨更像民進黨，在議會打我最兇的都不是民進黨，要表忠嘛！可憐哪！」

【LIVE直播】趙少康對上柯文哲 拋「8個關鍵」直球對決｜2021.07.07

至於2024會不會選總統？柯文哲說，「我的態度很簡單，我就一直做，我只有不選的時候宣布，要選不用宣布，我也不會強求，行就行，不行就算了。這幾年我還是照我的態度做事，也不會太遷就，不能選就算了。我覺得可以改變國家不是當總統，證嚴法師對台灣的影響力絕對比台灣還大，所以何必呢？」。