囂張！24歲孫姓男子今天凌晨開車由桃園要前往泰山找朋友，在新北大道與貨運司機發生行車糾紛，沒想到他竟然找來另三名友人，持空氣槍與開山刀恐嚇對方，強行要對方賠錢，轄區新莊警方獲報，不到5分鐘就趕到現場，將這幾名惡煞攔下，通通喝令趴下逮捕，並在車上搜出作案用的空氣槍及開山刀。

貨車司機行車糾紛遭持空氣槍強索賠，4惡煞5分鐘狼狽被逮。(戴志揚翻攝)

據了解，這名34歲擔任貨運司機的謝姓男子，凌晨四點由新北大道與新生路口，準備轉進新竹物流公司卸貨，當時孫姓男子駕駛的自小客車在內側開的飛快，發現貨運車時，猛烈急煞，車子打滑在貨車前方。

貨車司機行車糾紛遭持空氣槍強索賠，4惡煞5分鐘狼狽被逮。(戴志揚翻攝)

謝姓司機發現對方也沒下車，於是將車轉進物流站繼續工作，沒想到這名孫姓駕駛竟然追進公司，並持一把空氣手槍朝貨運車射擊，由於是射擊鋼珠彈，也沒造成貨車損傷。

人單力孤的孫男怕寡不敵眾，接著又打電話找來28歲的吳男、22歲的顧男及23歲的羅男到場，三人共乘一輛白色自小客車，下車後友人拿開山刀及空氣槍，氣噗噗將貨運司機帶上車談賠償。

四人嗆聲說，看要怎麼賠，還誆稱車輛打滑煞車系統毀損，要司機給個交代，司機也相當有誠意，承認自己轉彎未注意的確有錯在先，但其中一名男子恐嚇說，反正沒差一條，並揚言要讓謝男好看。

此時，新莊警分局福營所員警獲報有行車糾紛持槍，警網迅速趕抵現場，謝姓司機等人站在車旁，員警詢問狀況，得知四名惡煞因為行車糾紛竟然囂張持刀槍恐嚇對方，於是喝令他們趴下，搜索後在車上取出作案用的空氣槍及開山刀，警方詢後也將這四人依恐嚇、妨害自由等罪，移送地檢署偵辦，單純僅因行車糾紛，囂張恐嚇對方，就得為自己的行為付出代價！