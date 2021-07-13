新北市13日新增15名確診者，其中順益汽車泰山營業所有2名員工確診，新北市長侯友宜指出，「業者有很多不願意配合地方」，他下令該公司停業2天，後續匡列順益43人、裕益68人員工，15日必須持陰性證明才能進公司上班。

侯友宜今指出，先前1名已經公布的確診司機到順益汽車保養廠傳染給2名修車員工，已求順益以及隔壁同一家裕益公司員工全數篩檢，也希望業者盡力配合。

侯友宜說，新北市15名確診者有5人與北市有關係，1名居隔者是北農眷屬，另還有北市某公司1人，另還有客人到北農採買確診感染後，到新北中和某理髮店讓老闆受到波及，台北車站地下街某公司員工遭隔壁的店員感染。

另外蘆洲與新莊2人員工都是跟台北市確診個案朋友往來確診，汐止有一個比較特殊，是解除居家隔離後因為要回公司上班，PCR陽性，不過CT值很高。

另外蘆洲還有一家人，媽媽在職場擔任裝潢工，發病後傳給先生、再傳給孩子，媽媽也傳給同事，蘆洲案例是在三重社區篩檢站找到。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。