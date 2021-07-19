台北市松山戶政事務所員工確診。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市松山戶政事務所19日傳出有確診個案，整棟大樓除派出所外全面停止辦公，市長柯文哲表示，戶政事務所員工確診後，馬上通知長官，隨即啟動隔離、匡列步驟，如果走官方程序，時間恐怕會被浪費掉，他期待每個確診者能第一時間通知工作主管，馬上啟動防疫措施，對台灣將來整個防疫機制會比較好。

柯文哲今午主持防疫記者會，提到松山戶政事務所臨時停止辦公的個案，該確診者住在基隆，到松山戶政事務所上班，昨天快篩陽性，再去基隆部立醫院PCR篩檢確診，若照以前正常官方程序，基隆做疫調後上傳中央，中央看過再傳給台北，北市派人去看居住、工作環境，七搞八搞至少慢2天。

他指出，該員工昨天知道確診，馬上通知事務所長官，今一早市府開晨會獲報，立刻啟動機動快篩隊並前往清消，工作樓層停止辦公3天，整棟樓停止辦公1天。

柯文哲說，從這案例要呼籲市民，若確診的話，一通電話直接告訴工作單位主管，隨即啟動隔離、匡列一連串步驟，如果走官方程序，遇到跨縣市案例，時間就會磋跎掉，因為主動積極把一個可能的大傳染封住，所以自助人助，也就是說，現在起期待每個確診者先通知主管，馬上啟動防疫措施，對台灣將來整個防疫機制會比較好，所以說國家的力量在於國民全體，有素質良好的國民才是國家最可靠的。

副市長黃珊珊進一步說明，該名戶政事務所員工7月15日因配偶有胸悶、流鼻水、畏寒至診所拿藥，7月18日買快篩劑測出陽性，夫妻晚間到基隆醫院篩檢確診，該員工7月12到16日在松山戶政事務所當櫃台人員，所以也非常緊張，今天獲知確診，市府早上11時派出市立聯合醫院篩檢車到戶政事務所，為全棟人員採檢，下午1時整棟大樓淨空，除派出所外全面停止辦公1天，4樓松山戶政事務所停止上班3天。

她說，松山區健康服務中心獲報後，啟動職場調查，匡列居家隔離6人安排到防疫旅館，另自主健康管理有79人，該員工服務民眾有36位，已通知自主健康管理，衛生局另申請7月15至16日實聯制調閱，將通知洽公民眾自主健康管理，有意願或有症狀就會安排採檢。