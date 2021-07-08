資深媒體人黃越綏上個月底因為左肩胛旋轉肌肌腱斷裂，緊急住院動手術，日前在臉書報平安，透露手術十分順利，不過6日時卻透露沒有打止痛針，導致復健時非常痛，甚至痛到「漏尿且淚眼汪汪」。

黃越綏透露因為沒有簽打止痛針，手術後的復健只能用「痛」一個字來形容，即便已經吃了止痛藥，似乎仍不見趨緩現象，甚至一度痛到漏尿且淚眼汪汪，她表示若因為怕痛而不活動，一旦韌帶沾黏之後，若到時要復原，就得事倍功半且費時更久，坦言在心態上仍必須勇敢和突破。

黃越綏透露復健時「痛到漏尿飆淚」。（圖／黃越綏臉書）

對此，網友紛紛留言分享經驗談：「我因跌倒而肩膀下骨折，手術現在快三個月了，還是很痛，復健路程會很辛苦」、「黃金時間內做復健很重要，我也是開刀完就做復健十幾年了，完全沒有問題」、「我開刀兩年了，右肩骨裂及韌帶破損，已經兩年才恢復9成需要耐心」，此外，好友們也留言關切，像是許常德表示：「痛的轉移妙法就是去找更痛的事」，狄志偉也強調：「復健是一定要做的」。

黃越綏幾個月前覺得雙肩痠痛，當時先吃止痛藥、貼藥布壓住病情，以為只是年紀較大導致，沒想到後來左肩膀更痛，連睡覺翻身都會被痛醒，去照X光和做核磁共振，才發現是左肩胛的旋轉肌肌腱斷裂，若不開刀，長期下去左手有可能萎縮，因此才緊急動手術，還好過程一切順利，目前正逐漸復原中。