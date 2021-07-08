位於新竹內灣的威尼斯溫泉露營地，地理位置十分方便，不僅能直接搭火車抵達營區，且步行十分鐘就是內灣老街，沒有準備食材也完全不用擔心會肚子餓。營區內免搭帳的露營車讓第一次露營的你能輕易上手，在大自然的懷抱中睡個好覺。營本部還有溫泉會館，讓你可以體驗泡湯和懶人露營的雙重享受！

交通方式

威尼斯溫泉露營地位於新竹內灣，附近有內灣老街和7-11，買東西十分方便。若是開車前往，下交流道後往橫山方向依往內灣遊憩區指標行駛即可抵達，詳細指南請參考此處。若搭乘大眾運輸工具，可以搭火車內灣線到內灣站下車後步行抵達園區。

園區介紹

威尼斯溫泉露營地園區內分成拖車露營區和溫泉會館。這裡的溫泉是碳酸氫鈉泉，有日本美人湯之稱，會館內也有湯屋和套房可以休息或住宿，如果是選擇住露營車的旅客們也能用優惠價加購湯屋體驗，好好地泡個湯。

露營區則有不同種類的拖車可以選擇，從最小的三人美式拖車到八人拖車，讓你能依照人數需求入住。另外還有草地棧板區營地，提供帳篷紮營。 園區內設有沙坑、溜滑梯等遊憩區，讓小朋友們盡情玩耍。

露營車設備

威尼斯營區的露營車內部有床墊、電視、小冰箱、微波爐，和乾濕分離的浴室能穩定供應熱水，設備和裝潢十分高級，自家車也可以開進園區，直接停在露營車前面的空地。而森林區露營車則能和寵物一起入住，車內榻榻米室最多可容納五人，但沒有獨立的衛浴可以使用，需要到營本區沐浴。

拖車外面都有專屬的戶外客廳區，可以租借烤肉用具在這裡Barbecue 。不過戶外難免蚊蟲較多，防蚊相關用品萬萬不能少。如果有準備比較多食材需要冰，也可以拿到營本區的大冰箱冷藏。

老街美食

從威尼斯露營地走路經過內灣吊橋到新竹內灣老街只需要十分鐘的時間，若是懶得準備食材Barbecue，也可以直接到內灣老街解決晚餐，還能帶一些宵夜回來在夜空下享用。不過老街的餐廳大多只營業到七點，建議早一點過去才不會撲空。

新竹內灣老街必吃的美食包括丸博士日式串燒魩魚小丸子，一顆顆小丸子串在一起，撒上白芝麻再抹上日式醬油，光是看到就讓人口水直流。

潘傻妞客家蘿蔔糕也是必吃的內灣小吃，不僅使用真材實料，有超入味的蘿蔔香，加上老闆娘特製的辣椒醬更是美味，讓你能品嘗到最道地的客家風味。 吃完鹹食想來點甜點的話，推薦豆花粉圓創始店，豆花份量大，料也幫你加好加滿，芋圓還帶點芋頭的香味，一整晚甜品十分療癒。店裡還提供各種QQ圓的生裝外帶，粉圓、粉裸、包心圓等等種類讓你吃完還能帶回家自己煮。

威尼斯溫泉露營地附近還有建築造型可愛的內灣國小和內灣天主堂可以參觀，建議隔天退房後順道來這邊走走，吃完午餐之後再返家，結束充實的兩天一夜新竹露營旅程。

威尼斯溫泉露營地景點資訊

| 位置：台灣新竹縣橫山鄉內灣33號

| 電話：03-5849066

| 官網：威尼斯溫泉露營地

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